Cashback, il sottosegretario al MEF: 'i furbetti sono molto pochi, lo 0,2% del totale'

Importanti dichiarazioni da parte di Claudio Durigon, il sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze che qualche giorno fa aveva proposto lo stop al cashback già dal 2021. Nel corso di un'interrogazione parlamentare alla Camera, l'esponente della Lega ha fatto il punto sulla misura e, soprattutto, sui furbetti.

Durigon ha riconosciuto che il cashback ha rappresentato un "segnale positivo per i pagamenti digitali, soprattutto per la percentuale della quota dei pagamenti elettronici sul numero totale di transazioni", e sta facendo registrare un numero sempre crescente di aderenti, passati da quasi 6 milioni nel periodo sperimentale dicembre 2020, con più di 4 milioni di utenti attivi, a più di 8,5 milioni con 7 milioni di utenti attivi.

Sui fenomeni come quello di un utente che ha effettuato 10 transazioni per 11 Euro, il sottosegretario al MEF ha affermato che le "condotte anomale sul totale complessivo sono lo 0,2% del totale", e solo il 2% delle transazioni si colloca tra 30 centesimi e 5 Euro. A riguardo Durigon ha anche precisato che "è in atto una costante attività di monitoraggio da parte di PagoPa per individuare operazioni anomale e abusive e adottare i necessari interventi correttivi, fino all’esclusione dal programma. Sono all’esame del ministero dell’Economia diverse soluzioni per prevenire eventuali condotte abusive”.

Sono però interessanti anche gli altri dati snocciolati dal sottosegretario al MEF: il 56,6% delle transazioni totali che rientrano nel programma sono importo inferiore ai 25 Euro, e riguarda principalmente "i micropagamenti interessati dall'utilizzo del contante". Sostanzialmente, quindi, nonostante le aspre critiche viene riconosciuto che il programma introdotto dal Governo Conte II sta raggiungendo l'obiettivo che si era prefissato. far crescere l'utilizzo della moneta elettronica ed i pagamenti tracciabili.

Durigon ha spiegato che il MEF ha registrato un "costante aumento del numero degli strumenti di pagamento registrati, passati da 9,6 milioni in dicembre 2020 a più di 14 milioni nelle due settimane di marzo, con gli strumenti attivi passati dai 6,7 milioni di dicembre ai 9,7 di febbraio, con un incremento di media del 20% mese su mese, e un analogo trend di crescita a marzo”.