Il cashback 'sparisce' dal Recovery Plan: cancellazione vicina?

E' atteso nelle prossime ore il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa del Governo Italiano (il Recovery Plan) da presentare all'Unione Europea e, secondo quanto riferito da il Corriere della Sera Economia della giornata odierna, ci sarebbe un nodo importante: il cashback e supercashback, che sarebbero "spariti" dal piano.

Come raccontato dal quotidiano, infatti, il Ministro dell'Economia non ha inserito nel PNRR alcun riferimento al Cashback e Supercashback di Stato, a differenza di quanto fatto dal precedente esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Tutto lascia quindi presagire che la cancellazione potrebbe essere vicina, ma c'è lo scoglio del Movimento 5 Stelle che la vede coma una misura-bandiera e quindi sarebbe pronta a vender cara la pelle.

La cosa certa allo stato attuale è che il cashback dovrebbe essere rivisto: la via più facile da percorrere porta alla cancellazione totale del super cashback da 1.500 Euro, che negli ultimi tempi è stato al centro di polemiche ed anche notizie sui così detti furbetti. Sul tavolo c'è anche la possibilità di escludere i micropagamenti dal conteggio, ma nulla è stato deciso.

La misura attualmente scade il 30 Giugno 2022, ma è in forte discussione che possa arrivare a tale data, dal momento che come osservato da il Corriere, non si sarebbe osservato l'aumento dei pagamenti elettronici nei piccoli esercizi sperato.