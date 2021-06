Ultimo giorno del cashback di Stato: cosa succede da domani 1 Luglio?

È l'ultimo giorno del cashback di Stato, il programma di rimborso del 10% per gli acquisti effettuati con metodi di pagamento elettronici introdotto dal Governo Conte lo scorso anno e che sarebbe dovuto durare fino al 2022.

La cabina di regia del Governo a Palazzo Chigi infatti ha disposto la sospensione del cashback da domani 1 Luglio 2021, quando sarebbe dovuto iniziare il secondo semestre dell'anno. Mentre montano le polemiche dai partiti, però, facciamo il punto su cosa succede da domani a coloro che negli ultimi mesi hanno preso parte al Cashback.

Ovviamente, da domani partirà il sistema di verifica delle transazioni accumulate che porterà all'accredito dei rimborsi del cashback accumulati tra il 1 Gennaio 2021 ed oggi, 30 Giugno 2021. Ciò vuol dire che se non avete ancora raggiunto le 50 operazioni richieste per ottenere il cashback, avete a disposizione ancora poche ore per toccare il "magic number".

Le transazioni digitali effettuate da domani 1 Luglio, non saranno più valide e non daranno accesso al 10% di rimborso.

Sempre da domani 1 Luglio, inoltre, sarà possibile presentare il reclamo in caso di mancato accredito delle transazioni, attraverso il modulo che verrà messo a disposizione dalla Consap attraverso il proprio sito web.

Insomma, salvo ripensamenti dell'ultimo istante che però sembrano improbabili, sono le ultime ore del cashback.