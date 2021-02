Cashback di Stato, cresce l'elenco delle carte supportate: le novità

Cresce ulteriormente l'elenco delle carte supportate dall'applicazione Io per il cashback di Stato del Governo Italiano. Come sottolineato da vari quotidiani, infatti, il 2021 si è aperto con delle novità importanti, che hanno segnato il debutto di alcuni nuovi acquirer.

Alla lista dei metodi di pagamento supportati di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine lo scorso dicembre, si sono aggiunti:

Allitude , dal 9 Febbraio 2021

, dal 9 Febbraio 2021 Equens Worldline - Six Payments, dal 1 Gennaio 2021

Tra gli acquirer convenzionati troviamo American Express, Axepta del gruppo BNL, Bancasella, ICCREA, Mercury Payment Services (ex Setefi), Nexi, PagoBANCOMAT, tutto il circuito di Poste Italiane, SatisPay, SIAPay, SumUp che è sempre più utilizzato nei negozi grazie alle commissioni basse, UBI ed Unicredit.

Ricordiamo che il cashback di Stato dà diritto al 10% di rimborso per un massimo di 15 Euro a transazione: per poter ricevere l'accredito, però, è necessario raggiungere il limite minimo di 50 operazioni a semestre, altrimenti il proprio profilo non verrà conteggiato ai fini del rimborso.

Al fianco del cashback semestrale è previsto anche un Super Cashback rivolto ai clienti che effettuano il maggior numero di operazioni durante lo stesso lasso di tempo: tramite l'app Io è possibile controllare la propria posizione in classifica in qualsiasi momento.