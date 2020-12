Cashback di Stato: migliaia di utenti stanno scaricando l'app sbagliata, pagandola

Nonostante le campagne di sensibilizzazione ed informative messe in campo dal Governo, molti italiani si sono riversati sull'App Store di iOS per scaricare un'applicazione sbagliata per accedere al cashback di Stato. L'aspetto più singolare, però, è che questa è a pagamento.

La particolarità è stata notata da Il Post, i quali in una serie di screenshot notano come nella categoria "Utility" dell'App Store di Apple al primo posto sia presente un'app battezzata "Cashback di Stato - Italia", che ha un costo di 0,99 Euro ed è la più acquistata, davanti a "iTarga Pro" e "Geekbench 5".

Il proliferare di app fake, che ovviamente non garantiscono alcun tipo di vantaggio per accedere al programma di rimborsi del Governo, è evidente ed anche al sesto posto ne è presente un'altra simile, battezzata "Cahback di Stato Italia App", che costa 0,49 Euro.

Come notato da Il Post, tali applicazioni non forniscono alcun tipo di accesso privilegiato ad Io (che resta l'unica app ufficiale per effettuare l'iscrizione e controllare le transazioni valide) ma si limitano a svolgere il semplice ruolo di "calcolatrici" per il bonus, calcolando il 10% sulle spese. Insomma, nulla di particolarmente utile al punto da valerne l'acquisto, visto che la calcolatrice è regolarmente presente negli iPhone.

Per tutte le informazioni sul cashback di Natale e di Stato, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.