Cashback di Stato: previsto uno sconto del 20% per i pagamenti con carta al ristorante

Arrivano nuove informazioni sul cashback di Stato su cui stanno lavorando i tecnici del Governo e del Ministero dell'Economia. Secondo quanto appreso dall'ANSA, da settembre a dicembre coloro che pagheranno con carta al ristorante potranno beneficiare di uno sconto del 20%.

Secondo quanto riferito dalla popolare agenzia di stampa, il bonus verrà accreditato direttamente sulla carta di credito o debito utilizzata al ristorante, ma si sta facendo strada anche l'ipotesi che porta al lancio di una nuova applicazione ad-hoc. L'Esecutivo avrebbe intenzione di mettere sul piatto circa un miliardo di Euro, che dovrebbe permettere allo Stato di garantire il cashback fino a fine anno.

Il rimborso a quanto pare avverrà su base mensile, ma si sta anche studiando un meccanismo simile per rimborsare le spese nei centri storici, che mai come quest'anno sono vuoti a causa delle restrizioni applicate da alcuni paesi ai viaggi per colpa della pandemia di Coronavirus.

Una misura simile per i centri storici era stata ipotizzata anche dal ministro Dario Franceschini poco prima dell'introduzione del bonus vacanze: l'obiettivo del Governo è incentivare il più possibile i consumi e far ripartire l'economia. Sfruttando i pagamenti elettronici, inoltre, si andrebbe anche a combattere un altro fenomeno che purtroppo nel nostro paese è molto comune: l'evasione fiscale.