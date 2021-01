Cashback di Stato a rischio cancellazione? In arrivo un emendamento

Il Cashback di Stato sarebbe a rischio cancellazione, in quanto "vittima" della crisi di maggioranza in corso da ormai qualche settimana. Secondo quanto riferito da SkyTg24, e confermato anche da altri organi di stampa, Italia Viva sarebbe pronta a presentare un emendamento per sospendere il bonus sui pagamenti elettronici.

Il telegiornale della pay tv, infatti, sostiene che il partito di Matteo Renzi potrebbe trovare l'appoggio delle opposizioni, che da sempre hanno espresso le loro perplessità nei confronti della misura, nel presentare un emendamento per spostare i 4,7 miliardi di Euro del cashback sul decreto ristori.

Come abbiamo indicato nel nostro articolo sul cashback di Stato e di Natale, il sistema di rimborsi entrato in vigore il 1 Gennaio 2021 richiede almeno 50 transazioni da effettuare in 6 mesi per ottenere un rimborso di massimo 150 Euro, pari al 10% degli acquisti effettuate. A questo si aggiunge il Super Cashback che dà, ai primi 100mila cittadini nella classifica generale delle transazioni, un rimborso di 1.500 Euro a semestre.

Nel decreto legge attuativo è previsto che il cashback termini il 30 Giugno 2022, ma Italia Viva ed altre forze di opposizione hanno intenzione di dare battaglia al Governo per sospendere la misura. Non è chiaro se l'emendamento sia già stato presentato o meno.