Il cashback di Stato torna nel 2022? Il Ministro Franco non chiude all'ipotesi

La sospensione del cashback ha portato con se diverse polemiche e malumori tra gli utenti che avevano apprezzato la misura. Tuttavia, nel 2022 potrebbe tornare nuovamente attivo ed il Ministro dell'Economia e Finanze, Daniele Franco, non ha escluso l'ipotsi.

Il titolare di via XX Settembre, nel corso di un'audizione presso la commissione Finanze di Senato e Camera, ha spiegato che "nel primo semestre di quest’anno l’introduzione del Cashback ha avuto degli effetti positivi sull’incremento di operazioni con Pos. Ma occorre valutare se ‘il costo di 1,5 miliardi abbia un beneficio adeguato. Se il beneficio, rispetto ai costi, resta valido niente impedisce di riprendere l’attuazione nel il primo semestre dell’anno prossimo, considerato che il sistema è ancora nell’ordinamento”.

Al momento si tratta di una semplice ipotesi, che per altro non è stata accolta favorevolmente da varie forze politiche come Forza Italia che attraverso una nota ha fatto sapere che "per incrementare i pagamenti elettronici, già notevolmente aumentati durante la pandemia, ci sarà tempo. E certamente un forte input verrà anche dal credito di imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici, che darà un incentivo ulteriore alla dotazione di Pos da parte delle attività. Il Cashback non serve”.

Per tutte le informazioni sui tempi di rimborso del cashback 2021, vi rimandiamo al nostro approfondimento.