Questi sono i casi più assurdi mai visti dagli scienziati forensi

Nella vostra vita avrete sicuramente assistito per caso, per passione o mentre stavate facendo zapping con il telecomando a una puntata di CSI. La serie TV racconta di poliziotti e scienziati forensi che cercando di risolvere casi difficilissimi. Bene, quelli di oggi non sono casi difficili, ma storie assurde testimoniata da scienziati forensi.

Per farvi capire, la scienza forense è l'applicazione di tecniche e metodologie scientifiche utilizzate per cercare di risolvere un caso. Su Reddit, quindi, è stata posta una domanda agli scienziati forensi che ha suscitato centinaia di risposte: Qual è il caso più assurdo che hai mai avuto?

Uno dei casi più assurdi è stato osservato ad Anchorage in Alaska, 2008. Qui una donna di 27 anni non pagava l'affitto da quattro mesi e, il padrone di casa preoccupato, decide di chiamare la polizia ed entrare nell'appartamento dell'affittuaria. La polizia trova la donna rannicchiata morta nella doccia. L'acqua non era mai stata aperta. Il corpo venne portato all'obitorio e, dopo un'attenta analisi condotta dall'autopsia, si evinse che la donna si "spaventò a morte". Il motivo dello spavento è sconosciuto.

Un'altra storia interessante arriva da un fotografato delle scene del crimine. Qui l'esperto stava fotografando una scenda del crimine dove un uomo decise di morire all'interno della sua amata auto, nel garage, respirando i fumi di scarico e assumendo molti sonniferi e antidolorifici. Mentre il fotografato era intento a fotografare l'uomo morto, quest'ultimo fece uno spasmo... in realtà era vivo. L'auto aveva finito la benzina in tempo e i fumi di scarico non erano abbastanza per soffocarlo. L'uomo, alla fine, riuscì a sopravvivere.

Un altro interessante caso arriva da un professore esperto in osteologia che addestrava radiologi e medici a riconoscere le fratture difensive nelle ossa del braccio. Quando si ci difende da un attacco, infatti, sugli avambracci si può creare una frattura a spirale molto particolare. Nei suoi anni di ricerca non ha mai individuato una frattura simile, fatta eccezione per una ferita (appunto) causata per autodifesa. Bene, mentre un giorno era all'Università di Toronto il professore scivolò dalle scale e si ruppe il braccio. Nella radiografia venne osservata l'esatta frattura a spirale che non aveva mai più incontrato.

Troverete queste, e altre tantissime storie, sul post originale di Reddit (raggiungibile cliccando qui). Ecco, inoltre, anche gli esperimenti illegali che vorrebbero fare gli scienziati e alcuni fatti spaventosi sulla scienza.