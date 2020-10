I casi di cecità e problemi di vista raddoppieranno entro il 2050

Oggi 8 ottobre 2020, in occasione della giornata mondiale della vista, è comparso su The Lancet un nuovo studio che prevede un aumento notevole dei casi di cecità e gravi problemi di vista entro il 2050 in tutto il mondo, con un aumento di ben 562 milioni di casi a partire dai 338 milioni circa di oggi. Andiamo a vedere perché.

Il team di ricercatori guidato dal professore di oftalmologia presso l’Anglia Ruskin University (ARU) Rupert Bourne ha esaminato oltre 500 studi sulle tendenze nella prevalenza di cecità e perdita della vista, cercando di prevedere come si evolverà il numero di caso nei prossimi tre decenni. Anche se necessita ancora della peer review, l’analisi del team di Bourne ha stimato circa 43,3 milioni di ciechi, 257,8 milioni di ipovedenti e 295,1 milioni di persone con gravi problemi di vista in vita nel 2020.

Partendo da questi dati, dal fatto che la cecità tra gli ultracinquantenni si sia ridotta del 28,5% a livello globale negli ultimi 30 anni e dall’aumento della popolazione, i ricercatori hanno previsto che nei prossimi 30 anni il numero di persone non vedenti aumenterà del 50,6%. Bourne stesso ha dichiarato: “Dobbiamo affrontare enormi sfide per evitare problemi di vista man mano che la popolazione globale cresce e invecchia. Uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare durante la compilazione di questi dati è che per molti paesi mancano informazioni accurate a causa del fatto che la popolazione non è stata ufficialmente esaminata per le malattie degli occhi e le sue conseguenze. Senza questi dati, la fornitura di servizi è una lotteria poiché non comprendiamo il bisogno insoddisfatto”.

