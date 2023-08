In alcuni casi il succo di pompelmo può ucciderti, ecco perché

Tra le varie sostanze potenzialmente pericolose per l'uomo, ce n'è forse una decisamente insospettabile: il succo di pompelmo. Per quanto la maggior parte delle persone lo trovino delizioso e ricco di vitamine, se mescolato insieme ad alcuni farmaci potrebbe persino diventare fatale.

In recenti studi viene spesso evidenziato come due membri di una classe di composti chimici noti come "furanocumarine", che possono trovarsi in alte concentrazioni nei pompelmi, hanno la capacità di ridurre o aumentare l'assorbimento di determinati medicinali.

Questi composti però non si trovano solo nei pompelmi, ma anche in altri agrumi, come il pomelo, alcuni tipi di arance amare e il bergamotto (un agrume la cui scorza viene usata anche nella preparazione del tè Earl Grey).

Ma come mai questi composti possono risultare pericolosi? In parole povere, nel nostro corpo è presente un enzima (CYP3A4) che gioca un ruolo fondamentale nella regolazione e metabolizzazione dei farmaci, e un solo bicchiere di spremuta può momentaneamente debilitare la produzione di questo enzima. Come spiega la farmacologa Shiew Mei Huang, "il succo permette al farmaco di entrare maggiormente nel sangue, e quando ce n'è troppo, potrebbero sorgere più effetti indesiderati."

In pratica, certi medicinali assunti per via orale non vengono metabolizzati correttamente, rimanendo nel nostro sistema più a lungo. Le conseguenze possono essere piuttosto drammatiche; battito accelerato, collasso dei tessuti muscolari e sanguinamenti interni sono tra le complicazioni che possono nascere da farmaci suscettibili alle furanocumarine.

Il succo di pompelmo però non è da evitare a tutti i costi. Non tutti i farmaci reagiscono allo stesso modo, e basta informarsi attentamente per sapere quali precauzioni prendere. In ogni caso, possiamo sempre andare sul sicuro e mandar giù la compressa con un normale sorso d'acqua.

Rimanendo in tema, sapete perché è meglio non prendere il caffè poco dopo essersi svegliati?