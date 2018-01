Casio G-Shock GPR-B1000: a Las Vegas arriva l'orologio pronto per qualsiasi evenienza

Casio si presenta aldi Las Vegas con uno smartwatch davvero particolare, il. Uno smartwatch ibrido davvero innovativo che integra al suo interno un modulo di navigazione GPS alimentato dalla luce solare.

Casio ha svelato un l’orologio che è stato progettato per essere impiegato nelle condizioni più estreme. Sono infatti presenti la navigazione GPS e la ricarica a energia solare. Ci sono però molte altre funzionalità come la bussola e la possibilità di misurare la pressione atmosferica e l’altitudine, il tutto grazie alla presenza del Triple Sensor incorporato.

La novità più alettante è la ricarica solare, che serve per supportare tutte quelle funzioni più energivore , come per esempio l’ultilizzo del GPS. Con il GPS attivo la casa dichiara un autonomia di circa 33 ore per la batteria. Tramite il pannello solare sarà possibile dare un’ora di GPS in più ogni quattro ore di esposizione ai raggi solari. Lo sport watch di Casio è resistente all’acqua fino 200 metri di profondità ed è dotato di un case rinforzato.

Infine, il GPS offre la possibilità di tener traccia delle attività svolte come una corsa o una passeggiata. Finita la nostra sessione avremo uno storico completo con i punti di partenza e arrivo insieme a importanti informazioni come: latitudine, altitudine, pressione atmosferica e temperatura.

La disponibilità è prevista a partire da aprile al prezzo di 800 dollari.