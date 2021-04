Casio G-Squad Pro: finalmente anche i G-SHOCK hanno Wear OS

Nome in codice GSW-H1000. Il nuovo orologio da polso Casio della linea G-Shock non è però come tutti gli altri. Dopo aver lanciato sul mercato un orologio pronto a tutto, questa volta a sbarcare sugli scaffali è uno smartwatch con Android Wear OS e il suo nome ufficiale è Casio G-Squad Pro.

Con un mercato, quello degli wearable, in fortissima crescita, Casio non è certamente il primo storico brand di orologeria a puntare in questa direzione, sebbene non si tratti neanche del primo tentativo per l'azienda di elettronica giapponese.

In questo settore però dobbiamo ammettere che un G-Shock mancava ancora e i tempi potrebbero essere sufficientemente maturi per dargli l'attenzione che merita.

Esteticamente il G-Squad Pro non ha davvero nulla da invidiare ai suoi fratelli meno smart, con un design di tipo rugged caratteristico, resistenza all'immersione fino a 20 bar e, ovviamente, shockproof, che però sotto la cassa nasconde una marcia in più.

G-Squad Pro è equipaggiato con un display da 1.2 pollici su due livelli, vale a dire un primo display monocromatico e un secondo pannello a colori sovrapposti, come il TicWatch Pro, che permette dunque di estendere l'autonomia oltre i limiti di Wear OS.

Anche il pacchetto sensori è abbastanza completo, con modulo per la rilevazione del battito cardiaco, GPS, barometro e accelerometro, oltre al monitoraggio di 15 diverse attività outdoor e 24 indoor.

Tutto questo incluso all'interno di una cassa in titanio con tasti azione laterali in alluminio. Lato autonomia, infine, l'azienda dichiara un massimo di un mese con una singola ricarica.