Casio presenta un Action Cam "estrema" che sembra un orologio

Casio è uno dei marchi di orologi più noti al mondo, ma l'azienda produce anche molti atri articoli elettronici, come dimostra il lancio della sua nuova action cam

Il design riprende le linee della famosa gamma G-Shock, con un aspetto molto simile a quello di un orologio sportivo. La nuova videocamera è in grado di registrare video con una risoluzione di 1080p a 30fps, con slow motion fino a 480p a 120fps ed è invece in grado di scattare foto fino a 6 MP, con un ampio campo focale fornito dall’ottica wide-angle a 190,8° e apertura f/2.8.

La nuova action cam presenta un design estremo, non manca infatti la certificazione IP6X e la resistenza ad urti e cadute, G’z Eye GZE-1 è infatti in grado si sopportare temperature estreme fino a -10° C, cadute da 4 m di altezza e immersioni fino a 50 m di profondità. Il particolare design di GZE-1 è studiato inoltre per facilitare la presa con una mano, i tasti sono accuratamente distanziati lungo la superficie per una rapida pressione. La cam è anche dotata della funzionalità "Dramatic Slow Motion" che consente all'utente di evidenziare i momenti più significativi delle sessioni sportive riproducendoli al rallentatore.

Infine grazie alle relative app di Casio per smartphone e smartwatch, è inoltre possibile utilizzare questi dispositivi come schermi, scegliendo l’inquadratura e modificando i vari controlli della videocamera. Per adesso il nuovo prodotto di Casio è disponibile solo in Giappone al prezzo di 46,000 Yen, circa 350 euro. Non è noto per il momento se Casio abbia intenzione di portare il prodotto anche in altri paesi.