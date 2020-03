Caso clinico ci mostra perché non si devono più utilizzare i cotton fioc per le orecchie

In un caso clinico del 2019, i medici descrivono nel dettaglio come un uomo di 31 anni sia stato portato al pronto soccorso in ambulanza dopo un collasso. All'arrivo all'ospedale, il paziente ha avuto le convulsioni e si trovava in uno stato confusionale.

Successivamente, ha rivelato di aver provato mal di testa e nausea per diversi giorni. Il soggetto, inoltre, ha ammesso di aver sentito "dolore intermittente all'orecchio sinistro e perdita dell'udito" negli ultimi cinque anni. Quando i medici hanno eseguito una TAC sul cranio dell'uomo, i membri dell'ospedale hanno scoperto una pericolosissima infezione che veniva direttamente dalle sue orecchie: la Pseudomonas aeruginosa.

Il team medico ha pensato che la P. aeruginosa fosse responsabile delle condizioni dell'uomo, chiamata otite esterna maligna, colpisce i tessuti del canale uditivo esterno. Come ha fatto questo batterio ad entrare nel cranio dell'uomo? Un esame fisico del condotto uditivo dell'uomo suggerisce il colpevole più probabile sia un frammento di un batuffolo di cotone bloccato nella testa dell'uomo per chissà quanto tempo.

Fortunatamente per il paziente, la rimozione del corpo estraneo - e una grande quantità di antibiotici erogati nel corso di otto settimane per curare la sua infezione - hanno risolto i gravi problemi neurologici che stava vivendo. "Al completamento del suo ciclo di antibiotici, il paziente è rimasto sistematicamente bene senza deficit neurologico e senza sintomi residui all'orecchio", scrivono gli autori dello studio. "Soprattutto, non usa più bastoncini di cotone per pulire le orecchie!"

"L'uso di bastoncini di cotone all'interno delle orecchie è comune ed è stato a lungo riconosciuto come causa di numerose complicazioni tra cui traumi, perforazione della membrana timpanica, cerume, infezione e ritenzione del bastoncino di cotone", conclude il rapporto. Insomma, una serie di motivi più che validi per non utilizzare più i cotton fioc.