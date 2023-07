Primo caso di colera in Italia dal 1973: c'è da preoccuparsi?

Un ricovero d’urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari nei giorni scorsi, torna a far parlare di colera. Scopriamo insieme cosa sia successo e se ci sia realmente un motivo per cui aver paura.

Chissà cosa avrà pensato Bill Gates che voleva reinventare i water per combattere il colera. In questo caso però, non è l’igiene il vero colpevole…almeno non direttamente.

I fatti risalgono allo scorso 4 luglio. Il paziente è un pensionato di 71 anni residente ad Arbus, comune della provincia del Sud Sardegna. Nonostante l’uomo manifestasse una particolare sintomatologia da circa un mese, solo recentemente il suo quadro clinico si era complicato.

Al momento del trasferimento a Santissima Trinità di Cagliari, era inoltre affetto da pesanti disturbi gastrointestinali senza apparente spiegazione. È stato quindi trasferito nel reparto di Malattie infettive, dove è avvenuta la drammatica scoperta.



Attraverso i risultati delle colture, è stato infatti scoperto il batterio vibrio cholerae, prontamente trattato dal punto di vista farmacologico. Ma cosa ha causato questo episodio più unico che raro dopo addirittura 50 anni dall’ultimo caso registrato in Italia?

Il mistero si è dimostrato da subito abbastanza complesso, poiché il paziente non aveva effettuato di recente alcun viaggio all'estero. Come se non bastasse, avendo palesato i primi sintomi oltre un mese fa è stato difficile stabilire con esattezza il momento dell'esordio dell'infezione. Ciononostante, la plausibile spiegazione sembrerebbe risiedere in un piatto di cozze.



"Solitamente il colera si può contrarre nel corso di viaggi in alcuni Paesi dell'Asia, come l’India, dove la malattia è endemica. Da noi, invece, i principali sospettati sono i frutti di mare, se consumati senza la dovuta cottura", afferma Goffredo Angioni, direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Dopo aver trovato in una tomba un ceppo di peste, l’allarmismo sembrerebbe normale. Ma a questo punto risulta fondamentale tranquillizzare tutti.

Al momento infatti, la famiglia e gli amici del pensionato non hanno manifestato alcun sintomo, nonostante si attendano ugualmente gli esiti dei vari esami di laboratorio.

"Nessun allarmismo. Il paziente sta meglio ed è tornato in condizioni quasi normali. Un quadro, insomma, in progressivo miglioramento", rassicura il dott. Angioni.