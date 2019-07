Il caso di corruzione che coinvolge Microsoft in Ungheria e in altri Paesi

La scorsa settimana Microsoft ha accettato di pagare una multa complessiva da 25.3 milioni di dollari, ponendo fine ad una indagine che accusava l'azienda di aver pagato delle tangenti in Ungheria e in altri Paesi.

Da una parte Microsoft Ungheria, che pagherà una sanzione da 8.75 milioni di dollari. L'accordo prevede un periodo di tre anni di non-prosecution, con l'azienda che ha "ammesso, accettato e preso conoscenza" della condotta impropria di alcuni suoi dipendenti.

Poi, la casa madre, che pagherà 16.6 milioni di dollari alla SEC, sempre per la sua condotta in Ungheria, ma anche in Arabia Saudita, Thailandia e Turchia — ma in questo caso non c'è ammissione di colpa.

Entrambi gli accordi, scrive Reuters, chiudono una indagine contro Microsoft con l'accusa di aver violato il Foreign Corrupt Practices Act.

Il Presidente di Microsoft Brad Smith accusa i dipendenti coinvolti, descrivendo, in una mail interna, la loro condotta come "completamente inaccettabile" e spiegando che si tratterebbe di un caso circoscritto e già risolto. Dietro alle tangenti ci sarebbe "un esiguo numero" di dipendenti, tutti già allontanati dall'azienda.

“There is no room for compromise when it comes to ethical business practices”, si legge nella email di Smith. Nessun compromesso.

L'accordo tra i dirigenti di Microsoft Ungheria e alcuni funzionari del Paese prevedeva un articolato schema di sconti, su cui poi i burocrati avrebbero fatto la cresta ottenendo un vantaggio economico. In questo modo l'azienda avrebbe ottenuto profitti per 14.6 milioni nel periodo che va tra il 2013 e il 2015.

La SEC aveva anche contestato a Microsoft alcuni favori illeciti —tra cui regali costosi e viaggi— corrisposti a beneficio di alcuni funzionari dell'Arabia Saudita e della Thailandia.