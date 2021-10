Il caso DAZN arriva in assemblea di Lega: cosa succede con la Serie A?

Giovedì 7 Ottobre i 20 club di Serie A si troveranno a Lissone per discutere di varie questioni riguardanti il campionato di calcio italiano. L'ordine del giorno è molto ampio ed oltre a temi prettamente economici, si parlerà anche della trasmissione dopo i problemi di DAZN di Sampdoria-Napoli.

E' notizia di qualche giorno fa che la Lega Serie A ha inviato una nuova lettera a DAZN in cui ha chiesto maggiore rispetto del contratto in essere firmato la scorsa estate. A preoccupare i presidenti delle squadre anche le perplessità arrivate da parte degli inserzionisti e sponsor, ma almeno a giudicare da quanto emerso fino ad ora, appare improbabile ipotizzare scenari estremi come la possibile sub licenza della Serie A a DAZN.

Da quanto filtrato nelle ultime settimane, infatti, la sub-licenza delle partite è vista come una extrema ratio e la decisione deve essere comunque presa dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

Il Sole 24 Ore riferisce che la questione DAZN non rientra nell'ordine del giorno, ma sicuramente i presidenti ne parleranno. La piattaforma inglese potrebbe sfruttare la nuova pausa delle nazionali per potenziare ulteriormente la rete dei DAZN Edge, analogamente a quanto fatto prima di Napoli-Juventus che, però, fece registrare non pochi problemi sul gol vittoria di Koulibaly.