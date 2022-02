Prezzi dei chip in aumento del 600% in caso di guerra: ecco perché

Se solo un paio di giorni fa vi abbiamo parlato dei colli di bottiglia logistici nell'approvvigionamento dei chip, che potrebbero ridurne le scorte e farne aumentare a dismisura i prezzi, oggi è la Casa Bianca stessa a prevedere un aumento dei prezzi del 600% per tutte le componenti elettroniche in caso di ostilità aperte tra Russia e Ucraina.

Un paio di giorni fa, un report di Reuters aveva spiegato che l'inizio di una guerra in Europa Orientale sarebbe catastrofico per la produzione e le scorte di chip a livello globale, a causa dell'impatto che qualsiasi mossa militare potrebbe avere sulle industrie ucraine, russe e statunitensi, oltre che per via delle sanzioni che Washington imporrà a Mosca in caso le ostilità in Ucraina dovessero iniziare davvero.

Altro enorme problema sarebbe il crollo delle importazioni di materie prime dall'Ucraina e, soprattutto, dalla Russia verso l'America: il gruppo di ricerca di mercato Techcet, per esempio, spiega che il 90% delle scorte di neon utilizzato dai semiconduttori arriva dall'Ucraina, mentre il 35% del palladio importato negli Stati Uniti è di origine russa. Altri elementi vitali per la produzione di chip, come l'elio, lo scandio e il C4F6, inoltre, provengono da regioni che potrebbero essere interessate dal conflitto e dalle sue ripercussioni.

Una fonte governativa vicina a Reuters, intanto, ha confermato che gli Stati Uniti stanno valutando alternative per gli approvvigionamenti di questi materiali nel caso in cui una guerra scoppiasse davvero, che passeranno per la ricerca di altri fornitori all'estero e per creazione di linee di approvvigionamento sicure soprattutto in Ucraina, tamponando in particolare la carenza di neon che potrebbe generarsi nelle prossime settimane.

A prescindere dalla soluzione adottata dalla Casa Bianca, in caso di conflitto su ampia scala la produzione di chip non si fermerebbe, ma i prezzi di tutte le componenti elettroniche vedrebbero degli aumenti smisurati, che potrebbero arrivare attorno al 600% in più di quelli attuali, attestandosi su valori simili a quelli a cui si trovavano sostanze come il neon il fluoro quando, nel 2014, la Russia ha invaso e annesso la Crimea.