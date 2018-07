Caso Iliad, Di Maio: 'l'operatore deve adeguarsi alle norme antiterrorismo'

E' da poco arrivata una risposta, da parte del Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, al caso Iliad sula questione delle simbox. Una risposta arrivata a seguito di un'interrogazione presentata da Annamaria Parente, vicepresidente delle Commissione Lavoro, ai ministri.

Secondo l'esponente del PD, "il nuovo gestore di telefonia Iliad rispetta le normative vigenti in materia di antiterrorismo, che prescrivono l’identificazione di chi compra una carta sim? E qual è il piano di investimenti per l’occupazione?".

L'interrogazione però va molto più a fondo nella questione Iliad, un operatore che come spiega la Parente, "è da poco entrato sul mercato italiano" come quarto gestore. "Le carte sim sono vendute in box attraverso distributori automatici nei centri commerciali, oppure on line. La normativa vigente in materia di contrasto del terrorismo internazionale prevede però che i gestori operanti in Italia, prima dell’attivazione del servizio, devono identificare l’acquirente, acquisendone i dati anagrafici e copia di un documento di identità. È una procedura che comporta molto lavoro: per questo il sistema di vendita del gestore in questione ha sollevato dubbi di conformità. Vorremmo anche sapere qual è il piano per gli investimenti nell’occupazione in un settore ad alta innovazione come le tlc" spiega Parente.

Immediata è arrivata la riposta del Ministro e Vicepremier, il quale ha annunciato che il Governo ha provveduto ad inviare ad "Iliad delle prescrizioni perchè devono adeguarsi alla norma" sull'antiterrorismo, che prevede l'identificazione di chi compra una carta SIM. Sul tema è intervenuto anche il Viminale, in quanto va evitato "il rischio di avere una SIM non registrata usata da organizzazioni antiterroristiche criminali".