Caso Open, Corte Costituzionale conferma: 'Whatsapp come corrispondenza'

Mentre il Governo lavora su nuove misure per arginare il telemarketing selvaggio, arrivano novità anche dal cosiddetto "Caso Renzi", con il ricorso dell'ex Premier che trova il parere positivo della Corte Costituzionale.

La Consulta ha dato ragione a Matteo Renzi, dunque, spiegando che la Procura di Firenze non aveva il potere di acquisire dati da e-mail e WhatsApp senza autorizzazione da parte del Senato.

È questo l'ultimo tassello del Caso Open, che si aggiunge alle altre "vittorie" del leader di Italia Viva, che aveva già ottenuto più volte la ragione nel merito da parte della Cassazione.

Un momento storico, rilevante anche e soprattutto per il mondo tech, dal momento che con la sentenza 170 del 2023 si stabilisce che posta elettronica e messaggi WhatsApp, inviati e ricevuti, "sono stati ritenuti riconducibili alla nozione di «corrispondenza», costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce, come invece sostenuto dalla Procura, con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori". La Corte puntualizza che gli organi investigativi possono disporre il sequestro di mezzi elettronici ma "quando riscontrino la presenza in essi di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poterli coinvolgere nel sequestro".

"Avevo fortemente voluto che la vicenda finisse in Corte, non per il processo ma per un punto di principio e di diritto. Io sostenevo che il comportamento dei PM di Firenze violasse la Legge (e la Cassazione ci ha dato ragione 5 volte) e che violasse anche la nostra Costituzione" queste le parole affidate da Matteo Renzi a Twitter.