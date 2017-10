Caso Weinstein: altri due dirigenti lasciano Amazon

continua l’opera di ripulita dei quadri dirigenti. A seguito delle dimissioni dell’ormai ex capo degli, la compagnia di Jeff Bezos ha annunciato che anchehanno lasciato l’azienda.

Lewis era il responsabile della programmazione di Amazon, e sarà sostituito almeno a giudicare da alcuni rapporti, da Sharon Sai Yguado, che in precedenza è stato a capo della divisione eventi del gigante degli e-commerce.

Riggs, invece, era responsabile della divisione unscripted della piattaforma di streaming, ed è colui che ha portato Jeremy Clarkson e la crew di Top Gear, nonché uno dei principali fautori del programma The Grand Tour, che però non è riuscito a replicare il successo del progetto precedente.

Non è stata ancora fornita alcuna spiegazione ufficiale per la fuoriuscita dei due dirigenti, ma secondo Deadline, Lewis sarebbe “in trattative per un accordo di produzione” con Amazon, mentre Riggs “probabilmente otterrà una sorta di paracadute da Jeff Bezos e sarà inserito nella linea di vendita al dettaglio”.

E’ chiaro però che le due sospensioni non possono non essere collegate alle dimissioni di Roy Price, nell’ambito dello scandalo riguardante la Weinstein Company.