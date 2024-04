La cassiera da remoto al ristorante sconvolge il Web: ecco come funziona

Mentre il mondo dei videogiochi discute di smart working, sul Web non sta di certo passando inosservata la scelta di una catena di ristoranti di far lavorare da remote i cassieri.

Avete capito bene: sono articoli di New York Post e Fortune a illustrare la novità a inizio aprile 2024. Ebbene, in quel di New York alcuni ristoranti specializzati in pollo fritto e ramen hanno deciso di esternalizzare il personale alle casse utilizzando la tecnologia. Certo, si fa riferimento a videochiamate tramite Zoom.

È un post pubblicato su Twitter X dall'imprenditore Brett Goldstein a mostrare la presenza alle casse di schermi e videocamere per conversare con i cassieri, collegati dalle Filippine. Al momento in cui scriviamo, il post di Goldstein è già stato visto più di 18 milioni di volte. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: a quanto pare anche i cassieri da remoto chiedono la mancia (fino al 18% in più).

Il New York Post evidenzia che il salario minimo a New York è pari a 16 dollari l'ora, mentre nelle Filippine si scende ad appena 3,75 dollari l'ora. Sembra proprio, insomma, che far lavorare i cassieri dal proprio salotto stia facendo risparmiare un bel po' di soldi a qualcuno. Nel frattempo, come ben potete immaginare, la novità sta ampiamente facendo discutere il Web.

