CaSSIS e l'Agenzia Spaziale Italiana ci offrono queste spettacolari immagini di Marte

Lo strumento CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ci offrono delle incredibili immagini relative a Marte, che potete vedere a corredo di questa news. Il tutto è stato presentato nel corso di un apposito workshop tenutosi nella giornata di oggi.

CaSSIS è una camera stereo pensata per acquisire immagini ad alta risoluzione di Marte. Essa è uno tra i vari strumenti implementati a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO), che nel contesto della missione ESA ExoMars 2016 sta operando nell'orbita del Pianeta Rosso dall'ottobre del 2016. Quelle che potete vedere, non sono altro che le prime immagini, che inaugurano l'iniziativa che vuole il rilascio di una foto inedita a settimana.

Barbara Negri, responsabile dell'Unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo dell'ASI, ha dichiarato in merito: "Le immagini ottenute dalla camera stereo CaSSIS mostrate durante l'evento, sono inedite in termini di risoluzione spaziale e sono a colori reali, cioè non artificialmente realizzate al computer. Il team scientifico dell'INAF di Padova ha realizzato un software unico che permette di generare immagini 3D del suolo marziano partendo dall'acquisizione di coppie stereo ottenute dalla camera. Altra qualità unica per lo strumento CaSSIS è l'estensione delle immagini, che è di 10 km perpendicolarmente alla direzione di moto. Il lavoro che sta svolgendo il team scientifico italiano su CaSSIS, dimostra la grande capacità dell'Italia di svolgere un ruolo di leadership nell'analisi dei dati scientifici di Marte”.