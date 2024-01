Il castello della Disney è ispirato ad un castello dalla storia molto inquietante

Conosciamo tutti il vecchio logo della Disney. Era presente in tutti i prodotti del merchandising dell'azienda statunitense e ogni cassetta o DVD di un film Disney iniziava con una panoramica dell'alto del castello di Cenerentola. Tuttavia non sono in molti a sapere che questo castello esiste davvero.

Gli appassionati di cartoni forse immagineranno che stiamo parlando del castello presente a Disneyland, che riproduce su grande scala la dimora del principe di Cenerentola, ma in verità ci riferiamo al castello di Neuschwanstein, situato nelle alpi bavaresi.

Questo castello fu visitato da Walt Disney durante la realizzazione del film di Biancaneve, nel 1937, e impressionò così tanto l'imprenditore statunitense che quando decise di iniziare i lavori per Cenerentola, volle immediatamente che le scene finali fossero ambientati in un castello dall'aspetto simile, ignorando l'oscura leggenda che circolava sul suo conto.

Questo immenso castello fu abitato dal 1945 al 1886 dal monarca bavarese Ludwing II di Wittelsbach, controversa figura storica che diversi miti descrivono come "visionario" o come "pazzo". Questo re non amava particolarmente svolgere i propri compiti istituzionali e successivamente ad una sconfitta militare contro la Prussia e l'Austria decise di vivere recluso, all'interno del suo castello, lontano da tutto e da tutti, fuorché dalla famiglia e dai pochi amici.

Amico intimo del compositore Wagner, Ludwing II era un fervente cattolico e decise di trascorrere le sue giornate cambiando l'aspetto del suo palazzo, ispirandosi agli antichi miti cavallereschi legati alla ricerca del Santo Grall.

Credeva di essere molto simile a Parsifal, l'unico cavaliere della Tavolo Rotonda in grado di rintracciare e toccare il prezioso oggetto, e quando le sue visioni cominciarono a sembrare a tutti delle paranoie, il re iniziò a vivere la sua vita come un'immensa opera teatrale. Per questa ragione l'aspetto del suo castello è così fiabesco e la sensazione che si percepisce quando ci si entra è simile alla malinconia di un sogno.

Secondo i testimoni dell'epoca, l'atteggiamento sognante del re poteva essere perfettamente inserito all'interno di quei schemi comportamentali presenti nei manuali di psichiatria ed era assolutamente snervante. Voleva che i suoi paggi si vestissero come nel medioevo e tutti dovevano applaudirlo, quando leggeva in pubblico le sue opere preferite.

La realizzazione del castello divenne così tanto un'ossessione per il monarca che alla fine i suoi parenti decisero di rinchiuderlo in un altro castello (purtroppo per lui fatiscente), sotto i consigli del medico.

Divorato dall'orrore di essere stato destituito e circondato da tetti e pareti che definiva "raccapriccianti", qualche mese dopo essere stato rinchiuso Ludwing II fu trovato suicida dentro ad una vasca, insieme al cadavere galleggiante del suo psichiatra privato. Nessuno sa ancora cosa successe all'interno di quel bagno, ma diverse testimonianze storiche affermano che il re era un provetto nuotatore e che il suo corpo era ancora vigoroso, nei giorni antecedenti la morte.

Una leggenda racconta che nei suoi diari personali i camerieri trovarono decine e decine di bozze inerenti al castello di Neuschwanstein. Tra i disegni c'erano anche dei progetti che in teoria avrebbero potuto anticipare di alcuni decenni l'invenzione del telefono.

Questo non è l'unico castello europeo che nasconde una storia misteriosa. In Piemonte per esempio ci sono altri castelli dalla storia e dall'uso molto particolare.

Di seguito alla morte del re, il castello bavarese fu ribattezzato Neuschwanstein, che in tedesco vuol dire "Nuova Pietra del Cigno", come omaggio alla sua figura tragica ed eccentrica. Secondo molti, se Disney avesse conosciuto meglio la storia del suo proprietario, non ne avrebbe fatto simbolo del suo potere economico e imprenditoriale, anche se è vero che non tutte le fiabe finiscono con un lieto fine.