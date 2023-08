Castori paracadutisti: storia di una vincente operazione di conservazione

Secondo una vecchia leggenda metropolitana, gli ambientalisti avrebbero l’abitudine di lanciare vipere dagli elicotteri per ripopolare i boschi. Ovviamente non è mai successo nulla del genere: quelli paracadutati nei boschi erano castori.

Bentornati al nostro consueto appuntamento "animali in posti strani". Dopo l’avvincente storia dei piccioni nei missili dell’esercito americano, oggi vi parliamo di una vicenda decisamente più allegra.

I castori ci hanno dato sempre grossi grattacapi: costruiscono dighe che alterano il corso dei fiumi, abbattono alberi e, a quanto pare, rosicchiano i cavi in fibra ottica. Già negli anni Trenta, il Dipartimento della Pesca e della Selvaggina dell'Idaho (IFG), si rese conto che convivere con questi animali era molto difficile e che bisognava prendere dei provvedimenti. Scartata l’opzione stermino (fortunatamente direi), non rimaneva che trapiantare questi animali in aree lontane dai centri abitati.

Durante i primi tentativi di rilascio, i castori venivano trasportati in delle scatole in groppa a dei cavalli. Il problema era che, durante il viaggio, i castori rimanevano esposti al sole diretto per giorni, diventando sempre più aggressivi e deboli (quando arrivavano vivi). Era chiaro che servisse un metodo di trasporto più sicuro, veloce ed economico.

La soluzione vincente arrivò alla fine degli anni Quaranta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, all’esercito degli Stati Uniti erano avanzati un bel po’ di paracaduti militari, che vennero forniti all’IFG per la missione di trapianto dei castori. Ogni paracadute trasportava una coppia di castori chiusi in delle scatole, in questo modo si risparmiava sulla materia prima. Inoltre, si era osservato che, una volta atterrati, i castori si tendevano più spesso a rimanere nei paraggi se avevano un compagno.

La singolare operazione di conservazione si rivelò un successo: il costo del trasporto venne abbattuto e la mortalità degli animali praticamente azzerata. Ci fu un solo incidente, dovuto a un castoro che riuscì a rosicchiare la scatola e, per qualche motivo, si lanciò nel vuoto.