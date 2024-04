I castori possono aiutare a sconfiggere gli incendi: la California li protegge per questo

Come dimostrano diversi casi di incendi che si sono propagati negli Stati Uniti nel corso degli ultimi decenni, i castori possono aiutare a controllare l'avanzata delle fiamme e proteggere alcuni settori della foresta dalla devastazione provocata dalle fiamme.

Per questa ragione diverse regioni degli Stati Uniti occidentali, come la California, hanno deciso di proteggere ulteriormente questi animali, così da non subire in futuro nuovi devastanti incendi, in grado di mettere in ginocchio gli ecosistemi del paese e le comunità rurali più isolate. La prossima estate, infatti, diverse contee libereranno nuovi castori in alcuni tratti di foresta in pericolo e applicheranno restrizioni maggiore alla sua caccia.

Il modo con cui questi animali proteggono l'ambiente è abbastanza semplice, chiariscono gli esperti. Essi costruiscono delle piccole dighe nei corsi fluviali, provocando diversi allagamenti, che creano delle piccole zone umide simili a stagni non molto profondi.

Lavorando intensamente per recuperare il legname con cui costruiscono le dighe, i castori inoltre impediscono ad alcuni tratti di foresta di divenire troppo fitte, creando degli spazi fra le fronde degli alberi che impediscono alle fiamme di saltare da ramo in ramo.

Infine, le zone umide che si vanno a creare con il loro costante lavoro formano una sorta di dedalo acquatico, che impedisce alle piante di seccare completamente o di ardere all'arrivo di un incendio.

Gli effetti benefici dei castori sono stati osservati anche durante gli incendi del 2020, che hanno sollevato una quantità di fumo spaventosa negli Stati Uniti, in grado di coprire una superficie 8 volte più grande dell'Italia.

Anche altre nazioni, come il Canada, sta pensando di tutelare i castori per limitare i danni provocati dagli incendi, ma l'inserimento di questa specie tra le specie protette non basta per sconfiggere gli effetti del cambiamento climatico, di cui gli incendi sono una delle principali conseguenze.

