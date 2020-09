Dal Casu Marzu alla Zuppa al bulbo Oculare: esiste un museo di cibi disgustosi, ecco quali

La funzione evolutiva del disgusto è aiutarci a evitare malattie e cibo non sicuro, il Disgusting Food Museum in Svezia ha deciso di metterci alla prova con una collezione di 80 dei cibi più disgustosi del mondo: uova secolari, il famosissimo Casu Marzu della Sardegna e porcellini d'India arrostiti, vediamo insieme alcuni piatti del museo.

I cibi provengono da tutto il mondo, dall'Italia al Perù. Molti degli alimenti derivano da un particolare processo di conservazione, tra cui l'hákarl dall'Islanda e il surströmming dalla Svezia. La maggior parte delle 80 pietanze sono vere. Vengono mangiati oggi o hanno un significato storico, come le larve stregate australiane, vermoni bianchi con tanto di "denti" che vengono mangiati da alcune popolazioni indigene.

Ecco alcune delle pietanze che possiamo trovare all'interno del museo:

Zuppa di bulbo oculare di pecora : sostanzialmente si tratta di un occhio di pecora in salamoia che viene versato in un bicchiere di succo di pomodoro, una combinazione che si dice per combattere mal di testa e postumi di una sbornia. Si tratta di un piatto proveniente dalla Mongolia;

: sostanzialmente si tratta di un occhio di pecora in salamoia che viene versato in un bicchiere di succo di pomodoro, una combinazione che si dice per combattere mal di testa e postumi di una sbornia. Si tratta di un piatto proveniente dalla Mongolia; Hákarl : il piatto nazionale dell'Islanda che viene preparato seppellendo prima la carne tossica dello squalo della Groenlandia nella terra per poi appenderla ad asciugare. Il sapore? Molto simile all'ammoniaca. Secondo il Disgusting Food Museum, il famoso chef Anthony Bourdain una volta lo descrisse come "la cosa peggiore, più disgustosa e dal sapore terribile che abbia mai mangiato";

: il piatto nazionale dell'Islanda che viene preparato seppellendo prima la carne tossica dello squalo della Groenlandia nella terra per poi appenderla ad asciugare. Il sapore? Molto simile all'ammoniaca. Secondo il Disgusting Food Museum, il famoso chef Anthony Bourdain una volta lo descrisse come "la cosa peggiore, più disgustosa e dal sapore terribile che abbia mai mangiato"; Surströmming : uno degli alimenti più puzzolenti al mondo. Si tratta di una semplice aringa che viene fatta fermentare in salamoia per sei mesi, e continua il processo poi nella latta... viene consumata all'aperto, poiché la puzza rischia di rimanere in casa per giorni;

: uno degli alimenti più puzzolenti al mondo. Si tratta di una semplice aringa che viene fatta fermentare in salamoia per sei mesi, e continua il processo poi nella latta... viene consumata all'aperto, poiché la puzza rischia di rimanere in casa per giorni; Casu Marzu : famosissimo alimento della Sardegna. Si tratta di formaggio caprino colonizzato dalle larve della mosca casearia (Piophila casei);

: famosissimo alimento della Sardegna. Si tratta di formaggio caprino colonizzato dalle larve della mosca casearia (Piophila casei); L'uovo dei cent'anni: un tradizionale metodo di conservazione delle uova e una specialità della cucina cinese. Non hanno ovviamente 100 anni, ma vengono solitamente preparate con uova di anatra che vengono conservate in un mix di argilla, calce viva, cenere, sale e bucce di riso per diversi mesi. L'albume si trasforma in una gelatina nera e il tuorlo si trasforma in una "cosa" verde scuro;

Insomma, sicuramente un museo che metterà sicuramente alla prova anche gli stomaci più forti e intrepidi. Potrete trovare le immagini di questi alimenti in calce alla notizia in base all'ordine in cui appaiono nella lista qui sopra.