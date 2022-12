Altro che Cat Café, in Albania era possibile mangiare al ristorante insieme a degli orsi

In Italia i "bar dei gatti" si stanno moltiplicando. Stiamo parlando di luoghi pieni di questi felini dov'è possibile prendere un caffè i compagnia di tantissimi mici. In Albania era possibile fare qualcosa del genere... ma con degli orsi. Sì, avete letto bene: orsi grizzly all'interno di ristoranti.

Le creature, infatti, erano tenute in cattività permanente negli hotel e nei ristoranti per attirare i visitatori. Si tratta di un fenomeno che esiste da molto, ma la pratica negli ultimi tempi ha creato molte preoccupazioni per la sicurezza e il benessere di questi animali, situati spesso in piccoli recinti e in condizioni discutibili.

Nel 2016, pensate, c'erano 30 orsi in cattività, e spesso erano tenuti in rifugi inadeguati e nutriti con una dieta povera (così come riportano CNN e Reuters). L'ultima creatura atta all'intrattenimento è stata Mark, che ha vissuto al ristorante Sofra e Ariut sin da quando era un cucciolo. Nel 2021, varie associazioni per il benessere degli animali hanno liberato il mammifero e lo hanno trasferito in un parco protetto.

Mark ha mostrato segni di stress, era in sovrappeso e aveva i denti rotti, probabilmente a causa della noia che masticava le sbarre della sua gabbia. Nonostante l'era dei ristoranti con gli orsi dell'Albania sia ora giunta al termine, gli orsi selvatici in Albania tenuti in cattività per altri scopi sono ancora un grande problema (e c'è un grande commercio illegale di orsi polari nel mondo).