Da Catania il vaccino del futuro: non crederete a come è stato trovato

L'Università di Catania emerge come protagonista nel campo della ricerca medica grazie a uno studio rivoluzionario che potrebbe cambiare il modo in cui vengono sviluppati i vaccini contro l'influenza. Il tutto, con un approccio scientifico ma totalmente differente da quello dell'uomo che si è fatto iniettare più di 200 vaccini.

Attraverso lo studio coordinato da Francesco Pappalardo, professore e esperto in biomedicina computazionale, e pubblicato sulla prestigiosa rivista Bmc Bioinformatics, si è dimostrata la fattibilità di uno strumento rivoluzionario: l'Universal Immune System Simulator (Uiss).

In passato, il processo di sviluppo dei vaccini si basava su una metodologia empirica, che prevedeva sperimentazioni in vitro seguite da test su animali e, solo successivamente, sull'uomo. Questo percorso, oltre ad essere lungo e costoso, non garantiva il successo dell'esito. La novità introdotta dall'Uiss è la capacità di simulare le interazioni tra farmaci e sistema immunitario umano. Come? Con un vero e proprio gemello digitale del sistema immunitario.

Il Uiss rappresenta un balzo in avanti verso la medicina del futuro. Questo strumento non solo consente disul corpo umano senza ricorrere a tentativi empirici o test su animali ma apre anche la strada a, basate sui dati specifici di ciascun paziente.

L'obiettivo dei ricercatori dell'Università di Catania è ora la validazione dell'uso di Uiss nello sviluppo di vaccini contro l'influenza, con un occhio di riguardo al virus H5N1, meglio noto come il virus dell'influenza aviaria.

Insomma, un nuovo metodo meno invasivo di sperimentare, al pari quasi del vaccino a ultrasuoni.

