Ecco le catastrofiche conseguenze di un'epidemia che colpì l'Africa 1600 anni fa

Un nuovo studio agghiacciante dimostrerebbe come l'intera civiltà bantu, fiorita nell'Africa subequatoriale, sia stata drammaticamente colpita da un'epidemia tra i 1600 e i 1400 anni fa. Le sue conseguenze furono talmente gravi che il riassestamento della popolazione arrivò solo 600-400 anni dopo.

La ricerca pubblicata nella rivista scientifica "Science Advances" prende in analisi 7 regioni presenti nell'Africa odierna: il Cameroon, la Repubblica centrafricana, la Repubblica democratica del Congo, la Repubblica del Congo, il Gabon, la Guinea equatoriale e l'Angola.

Fu proprio in quest'enorme area che si sviluppò la civiltà bantu, la cui influenza fu tale che, ancora oggi, si parla di "popolazioni bantu" per indicare le più di 400 etnie che ricoprono i 2/3 del continente africano e che condividono degli elementi comuni, sia linguistici che culturali.

La storia d'origine di questo straordinario popolo è ancora per gran parte ignota. Tuttavia, è molto probabile che, intorno al II millennio a.C., in seguito all'inaridimento del Sahara, i Bantu si mossero verso le foreste pluviali del Congo e in tutta l'area sotto l'Equatore. Il processo successivo e costante di popolazione dell'intera Africa impiegò circa 4000 anni, fino all'inizio della tratta mercantile degli schiavi.

L'unione di svariate discipline, come lo studio delle migrazioni umane, del clima passato e, ovviamente, dell'archeologia, hanno permesso ai ricercatori di datare una serie di reperti provenienti da più di 726 siti. Si è notato, però, che tra le decine di stili presenti nelle ceramiche trovate e le date ricavate dal metodo del carbonio-14, la produzione fosse nettamente calata tra il 400 e il 600 d.C.

Quella che era una possibile popolazione, fiorita intorno ai primi secoli dell'Età del Ferro (dal II al I millennio a.C.), e che aveva coltivato delle proprie tradizioni e una propria lingua, scomparve in maniera netta 1600 anni fa per poi riprendersi a distanza di secoli. Come fu possibile?

Per rispondere a questa domanda è intervenuta la scienza. Paleobiologi ed ecologi, come Wannes Hubau (uno degli autori dello studio), hanno sottolineato come il 400-600 d.C. siano stati secoli, in Africa, in cui concise un periodo di forte umidità. Questo elemento potrebbe aver generato, o favorito, l'evolversi di un'epidemia talmente catastrofica da colpire drasticamente la demografia dei Bantu.

Bisogna, inoltre, ricordare, che tra il 541 e il 750 d.C. si espanse in tutta l'Europa (e non solo) la Peste di Giustiniano, una pandemia originatasi dallo stesso batterio che portò alla terribile nascita della Peste del Trecento, lo Yersinia pestis. Secondo i dati che abbiamo ricavato finora, essa colpì fortemente sia l'impero romano d'Oriente sia l'impero Aksumite in Etiopia. Non è, perciò, impossibile che si espanse anche all'interno delle comunità bantu.