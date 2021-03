Cattive notizie: in Florida è arrivata una zanzara che può portare la febbre gialla

In Florida una nuova specie di zanzara è recentemente sbarcata, per adesso, in due contee dello stato. La creatura può portare una serie di malattie molto pericolose, inclusa la famigerata febbre gialla. Gli esperti adesso hanno paura che l'insetto possa diffondersi il tutto il territorio.

Conosciuta come Aedes scapularis, il suo habitat abituale sono i tropici, che si estendono in tutto il Centro America e fino a parti del Sud America e nei Caraibi. Solamente in un caso registrato questa creatura è arrivata in Florida, e l'avvenimento risale al 1945.

In uno studio condotto lo scorso anno, gli scienziati hanno confermato che le zanzare erano presenti in buona quantità in tutte le contee di Miami-Dade e Broward. Ora, in uno studio di follow-up, pubblicato questo mese sulla rivista Insects, gli scienziati hanno utilizzato la modellistica ambientale per prevedere la possibile diffusione dell'Aedes scapularis lungo la costa della Florida.

Le preoccupazioni sono molteplici: dalla trasmissione della febbre gialla, che negli Stati Uniti non si verifica dal 1905, alla trasmissione di nuove, possibili, malattie. La nuova ricerca mostra che l'Aedes scapularis probabilmente è arrivata in Florida tramite viaggi e commerci umani, ma il cambiamento climatico potrebbe svolgere un ruolo nella sua diffusione in tutta la penisola; temperature più calde, infatti, consentiranno all'insetto di propagarsi verso nord.

Non sono ancora stati rilevati casi di febbre gialla, ma è noto che queste zanzare siano dei grandi portatori di questa malattia. Insomma, staremo a vedere come si evolverà la situazione.