Cattive notizie: è stato trovato un nuovo responsabile delle emissioni di gas serra

Vi abbiamo già parlato su queste pagine delle "foreste fantasma" che si stanno creando sempre più spesso negli Stati Uniti. Bene, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Biogeochemistry, questi alberi morti potrebbero contribuire negativamente al cambiamento climatico perché rilasciano anidride carbonica e metano.

Anche gli alberi "vivi" rilasciano piccole quantità di metano e altri gas nell'atmosfera dai loro tronchi, ma si tratta di un effetto sorvolabile perché in cambio immagazzinano anche molto carbonio. Gli alberi deceduti, invece, non hanno più una chioma di foglie per fotosintetizzare e consumare anidride carbonica.

Proprio per questo motivo, possono potenzialmente aumentare le emissioni di anidride carbonica dell'ecosistema fino al 25%. Utilizzando analizzatori di gas portatili, i ricercatori hanno misurato le emissioni dal suolo e dagli alberi di cinque regioni della Carolina del Nord (un luogo in cui si stanno diffondendo tantissime foreste fantasma).

Nel 2018 e nel 2019, il team ha scoperto che il suolo ha prodotto quattro volte più emissioni di gas serra. In poche parole, quindi, gli alberi morti potrebbero agire come cannucce giganti conficcate nel terreno, risucchiando i gas serra ed emettendo questi gas nell'atmosfera. Poiché il livello del mare continua a salire rapidamente, foreste di questo tipo sono destinate a diffondersi rapidamente e per questo motivo occorrono nuovi studi per conoscere il loro impatto sul pianeta.