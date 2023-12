Cattive notizie, il telescopio spaziale Hubble si è guastato di nuovo

Il leggendario Hubble ha recentemente affrontato un problema tecnico che lo ha costretto a entrare in "modalità di sicurezza". Questo problema, che ha portato alla sospensione temporanea delle sue operazioni, è stato causato da un guasto in uno dei suoi tre giroscopi, dispositivi cruciali per determinare l'orientamento dello strumento nello spazio.

Il guasto ha provocato letture errate, costringendo Hubble a interrompere le sue attività il 29 novembre. Questa non è la prima volta che il telescopio, ormai trentenne, incontra problemi tecnici. Da novembre 19, è stata la terza volta che è stato messo offline. Nonostante la NASA affermi che il telescopio sia "altrimenti in buona salute", l'età avanzata e i suoi componenti iniziano a mostrare i loro limiti.

I giroscopi in questione, installati durante una missione di manutenzione dello Space Shuttle nel 2009, sono fondamentali per il funzionamento del telescopio. Da allora, solo tre dei sei giroscopi installati rimangono operativi, e ora questo numero potrebbe essere sceso a due. Il team sta lavorando per riportare online il giroscopio difettoso e l'osservatorio nel suo complesso. Tuttavia, non ci sono stati aggiornamenti ufficiali da parte della NASA da quando è stato annunciato il problema.

Questa ultima malfunzione ha riacceso le discussioni su una possibile missione di manutenzione privata, considerando che non ha ricevuto alcun intervento manuale da quasi 15 anni. Jared Isaacman, miliardario che finanzia le missioni private di astronauti di SpaceX, ha risposto alla notizia del problema, suggerendo l'uso del Crew Dragon di SpaceX per inviare astronauti a servire Hubble e "rialzarlo" ulteriormente nello spazio "senza costi per il governo".

Questa proposta deriva da uno studio di fattibilità del 2022, completato all'inizio del 2023, ma né la NASA né SpaceX hanno commentato pubblicamente i risultati. Nonostante l'età, lo strumento con gli occhiali continua a far parlare di sé.