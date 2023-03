Cattivi odori, piante in vendita e scarafaggi: ingegnere racconta Twitter di Elon Musk

Nonostante i nuovi licenziamenti decisi da Elon Musk per Twitter, la situazione all’interno del social network non sarebbe facile. Un ingegnere attualmente ancora impiegato nella compagnia del CEO sudafricano ha raccontato che nel tentativo di racimolare denaro, Musk avrebbe addirittura messo in vendita le piante degli uffici.

Il vulcanico amministratore delegato sudafricano avrebbe fatto la proposta ad alcuni dipendenti, come raccontato da un ingegnere che ha preferito nascondersi dietro l’anonimato in quanto ancora impiegato in Twitter.

Musk, inoltre, avrebbe anche licenziato il personale addetto alle pulizie e la ristorazione dell’azienda e, come spiegato dall’impiegato “ci sono molte cose rotte negli uffici e nessuno se ne occupa”.

Insomma, regna il caos totale all’interno dell’azienda, e non si tratta della prima volta che se ne parla. Il Business Insider in precedenza ha riferito che all’interno dell’ufficio di New York di Twitter sono stati avvistati degli scarafaggi, ma molti lamentano anche un cattivo odore all’interno della sede a seguito della scelta di Musk di non rinegoziare i contratti degli addetti alla manutenzione e pulizia.

Complessivamente, la forza lavoro di Twitter è stata tagliata del 73% da quando il CEO di SpaceX e Tesla ha rilevato la piattaforma ad ottobre per 44 miliardi di Dollari. Evidentemente però ciò non è servito a dare tranquillità.