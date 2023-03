Cattivi segnali da Apple: bloccate le nuove assunzioni, licenziamenti in arrivo?

Dopo aver scoperto che Tim Cook si è tagliato lo stipendio in risposta alla crisi economica del settore dell'hi-tech, un altro preoccupante segnale di dissesto arriva da Apple. Nelle scorse ore, infatti, Apple avrebbe esteso il blocco delle assunzioni e quello degli stipendi dei suoi dipendenti, posticipando i bonus previsti per gli impiegati.

Finora, il colosso di Cupertino si è tenuto relativamente al sicuro dai tagli che hanno caratterizzato le altre Big Tech: per esempio, Apple non ha ancora effettuato licenziamenti tra i suoi lavoratori, come invece hanno dovuto fare Meta, Google e persino Amazon. Al contempo, però, i dati di vendita di iPhone 14 non sono dei migliori, specie per i due modelli di base: insieme alla crisi generalizzata del mercato smartphone, il relativo insuccesso di iPhone 14 e 14 Plus potrebbe causare gravi danni per Apple.

Riporta infatti Bloomberg che, proprio per evitare di effettuare dei licenziamenti, Apple avrebbe bloccato le nuove assunzioni negli scorsi giorni. Anzi, Apple ha esteso il blocco ai nuovi posti di lavoro, che in alcuni settori era in vigore già dallo scorso anno. In particolare, il blocco si è ora ampliato anche agli ingegneri, compresi quelli al lavoro sui nuovi dispositivi e sui progetti, sia hardware che software, a lungo termine della compagnia.

Da ciò possiamo trarre logicamente che, con ogni probabilità, alcuni progetti di Apple verranno accantonati, posticipati o del tutto cancellati dall'azienda, almeno finché le condizioni del mercato non torneranno a migliorare. Al contempo, è possibile che nei prossimi mesi e anni i tempi tra il lancio di un device e l'altro si allungheranno: improbabile che dei ritardi tocchino l'uscita annuale degli iPhone, ma magari il ciclo vitale di iPad, Apple Watch e Mac potrebbe allungarsi.

In parallelo, infine, Apple sta tagliando i bonus per i dipendenti: questi ultimi, normalmente previsti a cadenza più o meno regolare, sarebbero stati ritardati di qualche mese. La Casa di Cupertino, in particolare, prevede uno o due bonus annuali per i suoi lavoratori, uno ad aprile e uno ad ottobre: dal 2023 in poi, però, la compagnia dovrebbe passare ad un solo bonus annuale, dimezzando così i costi in tal senso.