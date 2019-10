La cattività degli animali influenza negativamente la loro riproduzione

Un nuovo articolo mette in relazione una diminuita capacità riproduttiva in quegli animali che, dopo essere stati catturati, sono costretti a vivere in condizione di cattività. In particolare, lo studio ha osservato gli elefanti asiatici (Elephas maximus).

Come ci dice l’articolo, è piuttosto normale catturare animali selvatici per fini di ricerca, per fini economici o per fini di conservazione. In alcune parti del mondo, in particolare, si utilizzano gli animali, nel nostro caso gli elefanti, come forza lavoro.

Sono stati così osservati i comportamenti riproduttivi di 2685 elefanti provenienti da una fabbrica di legname nello Yemen. Queste creature lavorano come animali da tiro e da trasporto. Dopo il lavoro, solitamente la sera, sono liberi di pascolare e di procacciarsi il cibo in natura e la riproduzione è libera e non “aiutata” dall’uomo.

Le femmine che sono state prelevate dagli ambienti naturali, secondo lo studio, hanno minori chance, dopo l’accoppiamento, di rimanere incinta rispetto a quelle femmine che sono nate e cresciute in cattività. Questa loro riduzione della capacità riproduttiva sembra inoltre durare per circa una decina di anni. Non solo.

Anche la vita dei nati in queste condizioni risulta essere corta. I cuccioli nati dalle madri in cattività hanno una vita ridotta a soli 5 anni. Lo studio si basa sull'osservazione degli elefanti ma i risultati suggeriscono che tale fenomeno possa valere anche per tutte le altre specie che, dopo essere prelevate dalla loro vita in natura, sono costrette a vivere in cattività.

Lo studio ci dice che è importante capire il comportamento degli animali quando vengono messi in cattività, soprattutto per quelle specie che hanno una vita molto lunga e per quelli che sono minacciati, e come la cattività modifichi il loro stile di vita e la loro riproduzione. Soprattutto è fondamentale capire se, a lungo termine, un tale metodo di conservazione è sostenibile per quella specie oppure no.