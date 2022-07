Catturare anidride carbonica e trasformarla in bicarbonato? È tutto vero

L'aumento dell'anidride carbonica è una tematica molto importante soprattutto ad oggi in vista dei cambiamenti climatici a livello globale. Il Regno Unito ha stanziato un importante progetto, atto a catturare e a trasformare l'anidride carbonica in bicarbonato di sodio.

L'impianto è stato realizzato a Norwich nel nord dell'Inghilterra allo scopo di catturare ben 36.000 tonnellate di anidride carbonica all'anno e se possibile anche di arrivare a prelevarne 40.000. Il sistema prevede di catturare l'anidride carbonica dalla centrale elettrica a gas dell'azienda.

Il gas in poche parole non viene immagazzinato, bensì purificato per poi essere ridotto allo stato liquido in modo tale da essere riutilizzato nella produzione di bicarbonato di sodio. Si tratta di un composto chimico utilizzato molto come sostanza di controllo dell'acidità di varie compresse farmaceutiche.

Non è tutto rose e fiori purtroppo, ma, tale progetto ha dovuto fare i conti con alcune critiche. Fra queste, citiamo quella di Stuart Haszeldine, esperto di anidride carbonica dell'università di Edimburgo. Il dott. Haszeldine afferma che tale progetto conduce comunque al rilascio del gas in atmosfera. La risposta della Tata Chemicals Europe non si è fatta attendere.

Questi affermano, infatti, che vi sia la possibilità di avviare un nuovo progetto che andrebbe in cui lo stoccaggio dell'anidride carbonica verrebbe effettuato direttamente in un vecchio deposito di sale. Ciò che a quanto pare, ad oggi, viene meno è proprio il mancato investimento da parte del governo del Regno Unito nell'avvio di tali nuovi sistemi.

Considerando l'incredibile aumento delle temperature, bisognerebbe prendere seriamente in considerazione tutte queste metodiche alternative!