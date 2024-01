Trovato un modo per catturare CO2 dall'aria, meglio di quello naturale

Un gruppo di scienziati del Max Planck Institute è riuscito a creare un sistema artificiale per raccogliere CO2 dall'aria, apparentemente più efficace di quelli presenti in natura, e hanno dimostrato di poterlo implementare negli organismi viventi, come ad esempio i batteri.

Dopo aver recentemente scoperto quando è nata la fotosintesi, gli scienziati stanno ora cercando di sfruttare questa potente capacità naturale delle piante - in grado di convertire l'anidride carbonica in energia chimica e fonte di nutrimento - attraverso un sistema artificiale, con lo scopo di mitigare i livelli di CO2, rilasciati nell'atmosfera con sempre più frequenza.

Ma non solo, perché questa tecnica potrebbe al contempo produrre biocarburanti ed altre molecole utili, il tutto in maniera ecologica.

Più nello specifico, i ricercatori hanno creato un sistema completamente nuovo per raggiungere questo risultato; chiamato ciclo THETA, esso utilizza 17 biocatalizzatori per produrre la molecola acetil-coenzima A, un elemento fondamentale per farmaci e biocarburanti. Il ciclo inoltre è stato costruito intorno ai due enzimi più veloci conosciuti nel catturare la CO2, provenienti da diversi batteri.

Nonostante ognuno di questi enzimi, preso singolarmente, sia ben 10 volte più efficiente e veloce di quelli trovati nelle piante, in natura non si trovano mai insieme; gli scienziati hanno dunque deciso di rimediare, accoppiandoli per la prima volta.

Dopo aver ottimizzato il ciclo con numerosi esperimenti, sono infine riusciti ad incorporarlo in cellule viventi - quelle del batterio E. coli. Tuttavia, per via della sua complessità, il processo è stato diviso in tre moduli all'interno del batterio; in futuro sarà necessario raggrupparli in un modulo unico, ma per il momento si tratta di un grande risultato.

E rimanendo in tema di progressi per l'ambiente, ecco che forse anche le mucche saranno allevate con gli insetti un giorno.