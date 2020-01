Catturata, per la prima volta in assoluto, la danza due atomi che si uniscono in molecola

Come ben tutti sappiamo, gli atomi sono i mattoni del mondo e gli scienziati stanno cercando di capire come e perché si leghino l'un l'altro. Tutto nell'Universo è controllato dal questa incredibile meccanica.

Un team internazionale di ricercatori dell'Università di Ulm e di Nottingham ha filmato il legame tra i due atomi di una molecola di Renio. Il reame dove avviene ciò è un luogo infinitamente piccolo: circa mezzo milione di volte più piccole della larghezza di un capello umano. I metodi di microscopia avanzata possono risolvere posizioni atomiche e misurare direttamente le lunghezze dei legami, ma le riprese di legami chimici in tempo reale, rimangono ancora una delle maggiori sfide della scienza.

Per l'impresa, gli scienziati hanno utilizzato dei nanotubi di carbonio, cilindri cavi atomicamente sottili di carbonio con diametri su scala molecolare (1-2 nanometri). "I nanotubi ci aiutano a catturare atomi o molecole e a posizionarli esattamente dove vogliamo. In questo caso abbiamo intrappolato una coppia di atomi di renio (Re) legati insieme", dichiara il professor Andrei Khlobystov.

Gli atomi hanno mostrato vibrazioni che distorcevano le loro forme circolari su ellissi e allungavano il loro legame, mentre si allontanavano ed avvicinavano; il loro legame, infatti, esiste finché la distanza non supera la somma dei raggi atomici. "I legami tra atomi di metallo sono molto importanti in chimica, in particolare per comprendere le proprietà magnetiche, elettroniche o catalitiche dei materiali", afferma infine Dott. Stephen Skowron.