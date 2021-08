Catturata l'immagine più dettagliata della galassia più vicina a noi: Andromeda

La fisica dell'University of British Columbia (UBC) Sofia Fatigoni, insieme ai colleghi dell'Università La Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, hanno ottenuto l'immagine radio più dettagliata di sempre della galassia di Andromeda.

"Questa immagine ci consentirà di studiare la struttura di Andromeda e il suo contenuto in modo più dettagliato di quanto sia mai stato possibile", ha dichiarato Sofia Fatigoni, del dipartimento di fisica e astronomia dell'UBC. Prima di questa impresa, nessuna immagine del genere - che catturasse una regione così ampia del cielo intorno ad Andromeda - era mai stata realizzata alla frequenza delle microonde di 6,6 GHz.

In questo intervallo, infatti, l'emissione della galassia è molto debole, il che rende difficile vederne la struttura. Tuttavia, è solo in questa gamma di frequenza che sono visibili caratteristiche così particolari e ci aiutano a darci un'idea della sua struttura. Per lo studio, gli scienziati hanno utilizzato il Sardinia Radio Telescope, uno strumento completamente orientabile di 64 metri, in grado di operare ad alte frequenze radio e situato in località Pranu 'e sànguni, in provincia di Cagliari.

Dopo 66 ore di osservazione, gli esperti sono riusciti a mappare la galassia con un'elevata sensibilità. Grazie all'immagine ottenuta, i ricercatori sono stati in grado di identificare un catalogo di circa 100 sorgenti puntiformi, tra cui stelle, galassie e altri oggetti sullo sfondo di Andromeda.