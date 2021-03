È stata catturata la prima immagine dei polmoni dei neonati

Un team di scienziati provenienti da Australia, Germania, Svizzera e Canada è riuscito a registrare i cambiamenti nel volume polmonare che si verificano nei primi minuti di un bambino appena nato. Tutto quello che sappiamo sull'attività del "primo respiro", infatti, deriva da studi pre-clinici sugli animali o da osservazioni fin troppo invasive.

"I neonati sani utilizzano metodi notevolmente complessi per adattarsi alla respirazione aerea alla nascita", afferma il neonatologo clinico David Tingay del Murdoch Children's Research Institute (MCRI) in Australia. Gli esperti hanno utilizzato una piccolissima cintura, dotata di un sensore, che hanno avvolto intorno ai nascituri. Lo studio è stato riportato sulla rivista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

In questo modo sono riusciti ad ottenere oltre 1.400 respiri effettuati da 17 nuovi nati. I risultati hanno fornito una panoramica statistica del processo di aerazione polmonare nei neonati. Mentre i bambini si trovano nell'utero allenano lo stesso i polmoni, sebbene siano pieni zeppi di un liquido derivante dal rivestimento del polmone.

Il pianto dei neonati alla nascita serve, perché crea un modello unico di flusso di gas all'interno dell'organo respiratorio che aiuta a preservare la capacità residua funzionale. Grazie a questa scoperta gli esperti potranno migliorare "la comprensione dei processi che definiscono il successo e il fallimento della respirazione alla nascita", afferma David Tingay del Murdoch Children's Research Institute (MCRI) in Australia.

"Questo studio ha dimostrato che i polmoni dei bambini sono molto più complicati di quanto i metodi di monitoraggio tradizionali ci avevano suggerito in precedenza", afferma infine l'esperto.