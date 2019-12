Catturata una magnifica foto della Luna dalla Stazione Spaziale Internazionale

Poco prima di Natale, è stata catturata dalla Stazione Spaziale Internazionale un'immagine che mostra la Luna su un paesaggio invernale ghiacciato. L'immagine è stata catturata utilizzando una fotocamera digitale Nikon D5 e un obiettivo da 50 mm da un membro dell'equipaggio dell'Expedition 61.

La foto (visibile in calce all'articolo) è stata catturata il 12 dicembre 2019, in una notte con la Luna piena. In superficie è visibile la baia canadese di Hudson, ghiacciata da ghiaccio e neve, come accade ogni anno. Nonostante il cielo scuro dal punto panoramico della Stazione Spaziale Internazionale, l'immagine è stata scattata intorno alle 13:00 (ora locale).

Secondo quanto riportato dalla NASA, nell'istantanea è stato migliorato il contrasto e sono state attuate alcune modifiche per sistemare qualche piccola imperfezione. La telecamera è fornita agli astronauti dall'ISS Crew Earth Observation Facility del Johnson Space Center e dall'Earth Science and Remote Sensing Unit.

L'ISS offre una prospettiva unica sulla Terra. La NASA sottolinea che la baia di Hudson, una volta completamente congelata, è un habitat importante utilizzato dagli orsi polari (invasori di un villaggio russo recentemente) che migrano attraverso il ghiaccio fino all'inizio dello scioglimento estivo. Questa è solo una delle numerose immagini catturate dalla Stazione Spaziale Internazionale; la NASA condivide queste immagini con il pubblico attraverso il suo sito web.