È stato catturato un gigantesco e incredibile esemplare di 'pesce Re'

Al largo della costa di Virginia Beach è stato catturato un gigantesco esemplare di quello conosciuto come "pesce Re" o "opah" (Lampris guttatus). Inizialmente, infatti, i pescatori erano alla ricerca di un pesce spada, ma si sono imbattuti in una preda ancor più incredibile e soprattutto rara.

Ad aver abboccato alla loro esca è stato un pesce Re con un peso di 64 chilogrammi, qualcosa che sicuramente non si vede tutti i giorni (perfino tra i pescatori). Il loro "amo", infatti, è sceso a una profondità di 1.800 metri per acciuffare questa incredibile creatura con dei colori così sgargianti. Vengono conosciuti anche come "moonfish".

Non si sa molto sul loro conto, poiché non sono stati condotti abbastanza studi. Tuttavia, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, il pesce Re sembra condividere tratti generali con altri pesci dell'Oceano Pacifico. Inoltre sono enormi, con una rapida crescita e la loro durata di vita oscilla tra uno e sei anni.

"Quando è successo, abbiamo chiamato tutte le altre barche alla radio e penso che anche loro pensassero che ci fossimo sbagliati", ha affermato il pescatore Jon Wetherington, uno dei tre protagonisti della cattura. Non è l'esemplare più grande mai catturato, poiché il record è detenuto da un esemplare di 81 chilogrammi.

Volete conoscere altre creature dei mari enormi? Vi presentiamo l'Arapaima, che esiste da 23 milioni di anni, e il Re di Aringhe, lungo fino a 15 metri.