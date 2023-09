Catturato in Mississippi uno degli alligatori più grandi della Terra

Mentre stavano navigando nel fiume Yazoo nel Mississippi, un gruppo di cacciatori si è trovato improvvisamente di fronte a una creatura tanto imponente, quanto feroce, da far sembrare tutto il resto insignificante. Stiamo proprio parlando di uno degli alligatori più grandi della Terra.

Questi audaci uomini hanno fatto la storia, catturando l'alligatore più lungo mai registrato nello stato del Mississippi. La bestia misura ben 4,2 metri e 7,6 centimetri, con uno spaventoso peso di 364 chilogrammi (più lungo di uno squalo bianco!). La creatura ha superato il precedente record, stabilito nel 2017, di oltre cinque centimetri.

La cattura non è stata facile; ci sono volute ben sette ore e numerosi tentativi per domare questo animale leggendario. Donald Woods, uno dei cacciatori, ha descritto l'esperienza come mentalmente estenuante, poiché l'alligatore continuava a liberarsi dagli ami. Solo quando hanno issato il rettile sulla loro barca hanno realizzato l'enormità della loro impresa.

"Era surreale, a dir la verità", ha affermato Woods alla stampa, ancora incredulo di fronte alle dimensioni dell'animale. La cattura è stata ufficialmente misurata e pesata dal coordinatore del Programma Alligatori del Dipartimento della Fauna Selvatica, della Pesca e dei Parchi del Mississippi, consolidando così il nuovo record.

Gli alligatori sono una presenza comune nel sud-est degli Stati Uniti e in tutto il Mississippi, ma raramente superano i 3,9 metri di lunghezza. Insomma, la natura non smette proprio mai di stupire, come ci mostrano i serpenti più grandi del mondo.