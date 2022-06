È stato catturato il più grande pesce d'acqua dolce di sempre, ecco quanto pesa

Recentemente un pescatore in Cambogia ha catturato quello che sembra essere il più grande pesce d'acqua dolce di sempre. Stiamo parlando di una pastinaca d'acqua dolce gigante.

La creatura è lunga 4 metri e pesa ben 299,8 chilogrammi. Nonostante la mole, si sa poco delle abitudini e del comportamento di questa specie, che in alcune parti del mondo si trova seriamente in pericolo di estinzione. La gigantesca creatura proviene dal fiume Mekong, secondo quanto riporta la NBC (a proposito, sapete che anche i pesci rossi possono diventare colossali?).



La pastinaca è stata catturata il 13 giugno da un pescatore di nome Moul Thun nella provincia di Stung Treng, nel nord-est della Cambogia. La mattina successiva, Thun ha chiamato i ricercatori dell'organizzazione per la conservazione Wonders of Mekong, che lavorano per registrare e proteggere le razze giganti nel corso d'acqua.

Il Fiume Mekong è l'unico posto al mondo in cui si trovano questi pesci giganti, afferma Zeb Hogan, direttore del progetto Wonders of the Mekong e professore associato presso l'Università del Nevada a Reno. "È un tratto particolarmente salubre del fiume con molte pozze profonde", conclude Hogan. "Abbiamo iniziato a concentrarci su quest'area come un tratto di fiume particolarmente importante per la biodiversità e la pesca, e come ultimo rifugio per queste grandi specie."

Un record che spazza quello precedente di "pesce d'acqua dolce più grande del mondo".