È stato catturato il pitone birmano più grande di sempre: è un colosso

I serpenti sono delle creature fantastiche - e anche molto temute - che suscitano l'ammirazione di chiunque. Per questo motivo il video della cattura del pitone birmano più grande di sempre ha fatto il giro del mondo (come potrete osservare in calce alla notizia). Per adesso non sembrano esserci dubbi: Habemus Record.

La cattura è avvenuta in Florida, dove un cacciatore ha catturato un gigante lungo ben 5,79 metri, superando il precedente record stabilito nel 2020 da una creatura di 5,7 metri. Questi pitoni, originari dell'Asia, sono una specie invasiva in Florida e rappresentano una grave minaccia per la fauna locale, spesso superando in dimensioni qualsiasi altro predatore nell'area.

Per far fronte a questo problema, il paese ha reso legale la caccia e l'uccisione (in modo umano) dei pitoni birmesi, nel tentativo di ridurre la loro popolazione. Nonostante la lunghezza impressionante, il rettile appena catturato non detiene il record di peso. Con "soli" 56 chilogrammi, il titolo di pitone più pesante mai catturato appartiene a una femmina di circa 5,5 metri catturata l'anno scorso, con un peso strabiliante di 97,5 chilogrammi.

La caccia ai pitoni è diventata una necessità per proteggere la fauna selvatica della Florida, e i cacciatori come quello che ha stabilito questo nuovo record stanno svolgendo un ruolo importante in questa lotta. A proposito, visto che ci siamo sapete quali sono i serpenti più grandi del mondo? Arrivano facilmente a nove metri!