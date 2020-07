Catturato un raro calamaro gigante: l'incredibile video dalla Nuova Zelanda

Dopo la larva di tre metri di lunghezza, si torna a parlare di animali giganteschi. Più precisamente, questa volta trattiamo la cattura di un raro ed enorme calamaro, notizia che arriva dalla Nuova Zelanda.

In particolare, stando anche a quanto riportato da RNZ, è andata a buon fine, a circa 1000 metri di profondità, la cattura di un enorme taningia dal peso di circa 60 chilogrammi. Pensate che questa specie di calamari, appartenente alla famiglia Octopoteuthidae, è stata riconosciuta come tale solamente nel 2019. Infatti, per circa 150 anni si è pensato che esistesse solamente la specie taningia danae, ma poi sono state scoperte anche quelle taningia fimbria e taningia rubea. La fonte non esplicita a quale specie appartenga il calamaro ritrovato, ma si limita ad affermare che si tratti di una di quelle scoperte recentemente.

Insomma, potrebbe trattarsi anche di un'occasione interessante per ottenere maggiori informazioni su questa tipologia di calamari, che stando agli esperti è rara. Pensate che si è scoperto che il calamaro catturato è femmina e che stava per riprodursi. I calamari solitamente si riproducono solamente una volta nella loro vita, ovvero prima di morire, quindi probabilmente l'animale stava arrivando alla fine del suo ciclo vitale.

I resti del calamaro sono stati portati al Museo di Auckland (Nuova Zelanda), dove verranno analizzati dagli scienziati. In ogni caso, la cattura sembra essere avvenuta circa cinque settimane fa, ma il video è stato pubblicato solamente il 22 luglio 2020 sul canale YouTube di RNZ (Radio New Zealand, emittente radiofonica del servizio pubblico della Nuova Zelanda).