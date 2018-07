Cau Vang: tutto sul ponte sorretto dalle 'mani di un gigante' che impazza sui social

C'è un nuovo argomento che sta monopolizzando i social. E no, non si tratta né di Cristiano Ronaldo né dell'ultima canzone di Fabio Rovazzi, ma di un ponte. In particolare, quello sorretto dalle "mani di un gigante".

Il ponte in questione si chiama Cau Vang, si trova in Vietnam ed è appena stato aperto al pubblico. Si trova a ben 1400 metri di altezza e sorge lungo la catena montuosa Annamita, che percorre Cambogia, Laos e appunto Vietnam. Inutile dire che il tutto è già stato preso d'assalto dai turisti, con diverse foto postate sui social network che sono già diventate virali.

D'altronde, il ponte è davvero suggestivo, con queste enormi "mani di gigante" sbucano dalla fitta vegetazione e "sorreggono" il tutto. Per arrivare alla tanto attesa "attrazione", i turisti devono percorrere quella che viene da loro chiamata la "funivia dei record", lunga 5777 metri e percorribile con un singolo sistema a cavo che fa durare il viaggio circa 17 minuti.

Come potete vedere dal video in apertura, i creatori del tutto non hanno voluto far mancare l'aspetto tecnologico, utilizzando diversi droni per riprendere il tutto e consentendo a terzi di fare altrettanto. Insomma, dobbiamo ammettere che chi ha realizzato il ponte in questione sa esattamente come attirare le attenzioni delle persone e utilizzare i social per rendere virale la sua creazione.