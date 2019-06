Il riscaldamento del globo sta attualmente provocando delle gravi conseguenze nel nostro pianeta e nei prossimi anni, qualora non si dovesse fare qualcosa per combattere questo grave problema, queste conseguenze sono destinate ad aumentare, in tutti i settori, perfino quello economico.

Grazie ad un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature, che ha fatto un'analisi globale della situazione climatica si è scoperto che, nel caso in cui dovesse verificarsi un riscaldamento importante del clima, la domanda energica aumenterà dal 25% al 58%, a seconda della regione.

Mentre, qualora riuscissimo ad intervenire preventivamente sulle conseguenze climatiche del nostro pianeta, l'aumento della domanda energetica sarà inferiore: tra l'11% e il 27%. Questi calcoli sono stati fatti tenendo conto anche dell'aumento economico e demografico (questo aumento demografico per Elon Musk sarà catastrofico).

Secondo la ricerca, la domanda energetica maggiore sarà nei paesi più esposti alle temperature tropicali come gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina, che dovranno far fronte ai problemi legati al forte caldo nelle industrie e nei settori dei servizi.

Paradossalmente, altri paesi come il Nord della Russia e l'Inghilterra otterranno dei risparmi in questo settore. Sempre secondo le complesse simulazioni (di ben 21 modelli climatici), le giornate calde, nel 2050, aumenteranno di circa 75 giorni in più rispetto a quelle odierne.

Il problema è che questa maggiore richiesta potrebbe portare ad un aumento delle emissioni di gas serra, che renderebbe ancora più difficile combattere il riscaldamento globale.